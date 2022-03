Liti in famiglia, doppio intervento della polizia a Pisa e San Giuliano

Doppio intervento della polizia nella giornata di ieri (5 marzo) per liti in famiglia.

Poco prima delle 10,30 una pattuglia delle volanti è stata inviata, a seguito di richiesta di aiuto, in zona Porta a Mare. La donna ha riferito di aver avuto una discussione con il marito. Nella circostanza l’uomo, prima di allontanarsi, l’ha strattonata facendole perdere l’equilibrio. La donna ha sbattuto la testa e per questo, previa richiesta al 118, è stata trasportata all’ospedale di Cisanello per le cure del caso dove è stata inserita nel percorso previsto dal “codice rosa”. Attività è in corso da parte della sezione specializzata per i reati contro la persona della squadra mobile.

Un altro intervento dopo la mezzanotte a San Giuliano Terme. La donna ha riferito di aver avuto una lite con il marito. Ad una richiesta della donna mentre erano in casa, l’uomo ha reagito male minacciandola con un martello, senza colpirla, per poi allontanarsi.

La donna, a seguito di richiesta al 118 da parte dei poliziotti intervenuti, è stata trasportata all’ospedale di Cisanello e successivamente affidata, unitamente ai figli minori, ad una struttura protetta. Anche in questo caso indagini sono in corso da parte della sezione specializzata per i reati contro la persona della squadra mobil.