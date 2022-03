Paura nella serata di ieri 6 marzo nei pressi di Staffoli di Santa Croce sull’Arno. I residenti hanno sentito un grosso scoppio e si sono precipitati in strada. Con il favore della notte, da lontano si vedevano fiamme alte.

A quanto si apprende, in un capanno a cui si accede da una traversa secondaria, per cause in corso di accertamento, si sarebbe verificata un’esplosione di bombole di gas o altro materiale infiammabile che ha poi coinvolto un’automobile e un autocarro parcheggiate nelle vicinanze.

Foto 3 di 27





















































Il capanno si trova in proprietà privata e recintata, protetta da telecamere i cui filmati potrebbero essere utili nella ricostruzione della vicenda. Sul posto, nella notte, sono arrivati i vigili del fuoco anche da Pisa, in supporto ai colleghi di Castelfranco di Sotto. Al momento il rogo non è del tutto estinto.

Per tutta la notte sono stati presenti anche i carabinieri.

(notizia in aggiornamento)