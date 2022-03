Entra in Crédit Agricole con due taniche: “Fatemi credito o uso benzina e acido”

Entra nella filiale della banca con due contenitori di liquidi, intimando al personale di aprirgli una linea di credito perché all’interno c’erano benzina e acido muriatico. E’ il gesto compiuto da un uomo di 83 anni, incensurato, che ora si trova accusato di tentata estorsione al Crédit Agricole, di viale San Concordio a Lucca.

La richiesta di intervento della polizia è giunta dal personale della Istituto bancario che si era visto minacciato dall’anziano, presentatosi a chiedere un apertura di credito con due contenitori di plastica che sembravano poter contenere benzina e acido muriatico. In realtà i contenitori erano pieni di acqua ma questo non ha impedito che il comportamento dell’anziano fosse percepito come minaccioso e concretamente pericoloso.

Mentre alcuni impiegati scappavano dall’istituto il direttore ha cercato di rabbonire l’anziano mentre gli agenti delle volanti, giunti prontamente sul posto, provvedevano a requisire i contenitori e a mettere in sicurezza l’uomo. Negli uffici di polizia l’anziano ha spiegato le sue difficoltà economiche e il suo rapporto difficile con diversi istituti di credito. Gli agenti delle volanti lo hanno denunciato l’anziano in stato di libertà per tentata estorsione. La sua situazione verrà portata all’attenzione dei servizi sociali per l’assistenza necessaria.