Tre auto danneggiate: i carabinieri di Scandicci individuano il presunto autore

Tre auto danneggiate a Scandicci durante il fine settimana. Le immediate indagini condotte dai carabinieri sia acquisendo informazioni di testimoni che analizzando i sistemi di videosorveglianza hanno portato all’individuazione, quale presunto autore, di un 20enne del posto. Il giovane, con precedenti è stato denunciato per il reato di danneggiamento.

Nel corso della notte, i carabinieri del Radiomobile di Firenze hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane albanese, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e hanno denunciato un 17enne, entrambi ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso. In particolare, i due dopo aver infranto il finestrino di autovettura parcheggiata in via Sogliani hanno asportato dall’interno due trolley contenenti capi abbigliamento ed effetti personali, dandosi alla fuga. I militari dell’Arma, tempestivamente intervenuti a seguito di segnalazione, hanno rintracciati e bloccati i due che, ad esito del controllo, venivano trovati in possesso di arnesi atti allo scasso, che sono stati sottoposti a sequestro, nonche’ dell’intera refurtiva, che è stata restituita al proprietario. Nella circostanza, il minore è stato affidato ad una struttura per minorenni mentre l’arrestato è stato giudicato con il rito direttissimo ed è finito in carcere.

Durante il fine settimana i carabinieri di Empoli hanno proseguito i controlli nell’Empolese Valdelsa, effettuando verifiche mirate a obiettivi sensibili, appositamente individuati al fine di prevenire e reprimere reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e, in generale, violazioni delle norme inerenti all’ordine e alla sicurezza pubblica, anche alla luce delle graduali riaperture di locali da ballo e di centri di aggregazione giovanile, con l’ausilio di una unità cinofila del Nucleo di Firenze.

Durante i controlli è stato segnalato alla prefettura di Firenze un giovane del luogo che è stato fermato in Via Tosco Romagnola Sud e trovato in possesso di 4,95 grammi di hashish ed un bilancino di precisione, tutto posto sotto sequestro.