Arrivano a Pisa dall’Ucraina ma non sanno dove andare

Quando hanno chiamato la Polizia erano spaventate, affamate e non sapevano dove andare. Così, erano le 21,30 circa di ieri 8 marzo, due pattuglie della Squadra Volanti della Questura di Pisa sono andate a Madonna dell’Acqua per raggiungerle. Le tre donne agli agenti hanno raccontato di essere scappate dall’Ucraina e di non sapere dove andare.

Una volta tranquillizzate, sono state identificate per una 39enne, una 19enne e una 56enne. Fisicamente, le donne stavano bene, non necessitavano di cure mediche e, data anche la serata fredda, sono state temporaneamente accompagnate in Questura, dove sono state fatte accomodare e rifocillate. Nel frattempo gli agenti sono riusciti a capire chi fosse il loro contatto su Pisa: una donna di origine baltica 27enne, regolarmente residente in provincia di Livorno.

La donna ha confermato di essere disponibile a ospitarle ed è andata a prenderle in questura a Pisa. Al suo arrivo, è stata istruita sulle procedure burocratiche da seguire per regolarizzare le tre ucraine, ovvero produrre una dichiarazione di presenza al proprio domicilio e una dichiarazione di ospitalità al commissariato di zona.