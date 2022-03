Resta incastrato in una macchina, operaio in ospedale

Per cause e con dinamica in corso di accertamento, un uomo è rimasto con un dito incastrato in un macchinario. L’incidente sul lavoro è successo attorno alle 7,30 di oggi 9 marzo in una conceria di Santa Croce sull’Arno.

Sul posto, oltre ai soccorritori inviati dal 118 sono arrivati i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto, i carabinieri e i professionisti della medicina del lavoro.

L’uomo, 57 anni, è stato trasferito all’ospedale San Giuseppe di Empoli per le cure del caso.

(notizia in aggiornamento)