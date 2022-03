Evade dai domiciliari e finisce in cella

E’ finito in carcere, un 26enne di Cerreto Guidi, arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Ad arrestarlo sono stati i carabinieri.

Il giovane, posto lo scorso 21 febbraio ai domiciliari quale misura cautelare per un procedimento penale pendente nei suoi confronti al tribunale di Pistoia per reati contro il patrimonio e la cui posizione, ancora al vaglio, è in fase di indagini per accertarne l’effettiva responsabilità e la fondatezza delle ipotesi d’accusa da valutare nel corso del successivo processo, era già stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Cerreto Guidi lo scorso 3 marzo per evasione dagli arresti domiciliari poiché trovato fuori dalla propria abitazione.

Il 26enne, dopo l’udienza di convalida dell’arresto il 4 marzo scorso presso era stato accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari e nella mattinata di ieri il tribunale di Pistoia, dove è pendente il procedimento, vista la violazione delle prescrizioni impostegli ha deciso per un inasprimento della misura cautelare sostituendo quella degli arresti domiciliari con quella in carcere

Il giovane è stato poi accompagnato a Sollicciano.