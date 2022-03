La polizia passa al setaccio Pisa: 45 persone identificate

Controlli straordinari della polizia a Pisa nella notte appena trascorsa, con l’ausilio di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana.

Passate al setaccio la zona compresa tra la Stazione di Pisa Centrale, Piazza Vittorio Emanuele II e le Gallerie Gramsci per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti ed i reati di microcriminalità ed assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni restrittive per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

Durante il servizio sono state identificate 45 persone e controllati 21 veicoli.

Sempre ieri la polizia ha denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione un cittadino tunisino 19enne irregolare sul territorio e con precedenti di polizia, resosi responsabile alcuni giorni prima del furto di un motociclo avvenuto in via Cesare Battisti ai danni di un cittadino pisano a cui era stato restituito il mezzo dopo il rinvenimento. Le indagini ed in particolare dalla visione delle telecamere presenti sul luogo dove è stato rinvenuto il motociclo, hanno permesso di appurare e riconoscere il cittadino tunisino, il quale, nel pomeriggio del 3 marzo aveva trasportato il mezzo da Piazza Toniolo in via Cesare Bovio, parcheggiandolo negli appositi stalli, e , dopo essersi allontanato dal luogo, vi aveva fatto ritorno accompagnato da due uomini che stavano ispezionando il mezzo.

Nella serata di ieri personale della squadra volante è intervenuta al Pisa Centro Market in via Gramsci, dove era stata segnalata una aggressione ai danni di un dipendente originario del Bangladesh . Sul posto è stato fermato arrestato per lesioni aggravate un cittadino senegalese 43enne, titolare di permesso di soggiorno. L’aggredito ferito alla fronte con una bottiglia di vetro, è stato trasportato in ospedale, dove i medici lo hanno medicato e suturato con tre punti. Ne avrà per nove giorni. L’arresto dell’aggressore è stato convalidato.