Spaccio alle Cerbaie, nuovo blitz: segnalazioni e denuncia

Servizi antidroga quelli eseguiti dai carabinieri di Empoli. Due giovani sono stati segnalati per uso di sostanze stupefacenti ed uno denunciato per cessione.

In azione anche le unità cinofile del Nucleo di Firenze.

A Vinci, durante i controlli, i carabinieri hanno segnalato alla prefettura un giovane 21enne del luogo che è stato fermato e trovato in possesso di 1,11 grammo di hashish.

A Fucecchio, nell’area boschiva delle Cerbaie, i militari della locale Stazione hanno segnalato una 35enne fermata e controllata a bordo della propria autovettura, trovata in possesso di 0,86 grammi di cocaina, con contestuale ritiro della patente di guida. In quest’ultimo caso, inoltre, i carabinieri, dopo una serrata e breve attività d’indagine, hanno denunciato un 23enne di origine magrebina ritenuto responsabile della cessione dello stupefacente. La sua posizione è in fase di ulteriori indagini per accertarne l’effettiva responsabilità e la fondatezza delle ipotesi d’accusa da valutare nel successivo processo, dove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore della persona sottoposta ad indagini