Pericolo incendi boschivi, scatta il divieto di combustione di residui agricoli e forestali

Pericolo di incendi boschivi, istituito il periodo a rischio e il divieto assoluto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale da domani (sabato 12 marzo) a domenica 27 marzo compresi.

Una disposizione resa necessaria dalle previsioni meteo delle prossime 2 settimane elaborate dal consorzio Lamma, che indicano un probabile innalzamento degli attuali livelli di rischio in tutta la regione, dovuto a pressione medio alta con bassa probabilità di precipitazioni.

Oltre divieto di accensione di residui vegetali, nel periodo a rischio il regolamento forestale della Regione Toscana vieta qualsiasi accensione di fuochi in bosco, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate.

La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni previste dalle disposizioni in materia.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della normativa per scongiurare il rischio di innesco di incendi ed evitare di incorrere in sanzioni.

I cittadini sono invitati a segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della sala operativa regionale 800 425 425 o al numero dei Vigili del fuoco 115/112.