Trovato alla stazione con la droga e denunciato

Nella notte appena trascorsa, a Firenze in piazza Stazione, nel corso di un servizio preventivo di controllo del territorio, una pattuglia del Radiomobile di Firenze ha denunciato un 27enne del Senegal, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e violazione della normativa sull’immigrazione.

L’uomo, notato in atteggiamento sospetto dai militari, è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato trovato in possesso di varie dosi di stupefacenti: 2,60 grammi circa di hashish, 3,50 circa di marijuana e una dose di cocaina, nonché 175 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita, il tutto sottoposto a sequestro