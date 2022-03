Niente attestato e letti in due stanze, chiuso centro massaggi a Empoli

E’ stata chiusa, su segnalazione della polizia locale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, un’attività di estetista e centro massaggi nel centro di Empoli.

Le verifiche degli uomini del comando territoriale di Empoli sono state effettuate in due fasi alla fine di gennaio, e nella relazione conclusiva rimessa al settore competente del Comune, si descrive come l’esercizio esercitasse l’attività di estetista senza aver presentato all’ente di via del Papa la relativa documentazione necessaria, e senza che la titolare fosse in possesso dell’attestato del requisito formativo previsto per lo svolgimento di detta attività.

Inoltre è stata rilevata in due stanze diverse la presenza di due letti normali da una piazza e mezzo di dimensioni e caratteristiche diverse da quanto previsto dalla normativa che regola le attività dei centri di massaggi.

Nel centro estetico infatti veniva svolta attività di massaggi orientali Tuina, massaggi Thai, non curativi e non estetici, ma senza che fosse stata inoltrata la documentazione dovuta al Comune, e senza che la titolare fosse in possesso dei requisiti formativi richiesti.

Sulla base del rapporto della polizia locale, è scattata a carico della predetta impresa individuale la chiusura immediata dell’attività.