Dal controllo effettuato dagli agenti della polizia locale e di Stato di Pontedera, è emerso che il ristorante non rispettava le norme anti covid (mancanza di mascherine, green pass in particolare). Per questo il locale di Pontedera è stato multato e chiuso per 5 giorni.

Gli agenti di polizia sono stati impegnati per tutto il fine settimana nei controlli anti contagio e per il contrasto alla diffusione del coronavirus. In particolare la sera, hanno riguardato diverse attività, come quella multata.

Foto 2 di 2



I controlli hanno poi riguardato numerose persone nella zona della stazione e anche veicoli, alcuni dei quali sanzionati per violazioni al codice della strada.