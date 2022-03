Deve scontare una pena per violenza sessuale: trovato durante un controllo di polizia

Nel corso di un controllo del territorio, personale della squadra volanti della questura di Pisa ha identificato ieri (14 marzo) in Corso Italia un 37enne brasiliano.

L’uomo è stato denunciato per violazione dell’ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale emesso dal questore di Pisa e allo stesso è stato notificato l’ordine di carcerazione e decreto di sospensione emesso dalla procura della Repubblica al tribunale di Pisa in data 15 febbraio, per il reato di violenza sessuale commesso il 21 febbraio 2020 a Pisa.

Adesso ha trenta giorni di tempo per chiedere misure alternative, che se rifiutate dall’autorità giudiziaria per carenza di requisiti potrebbero far spalancare per il condannato le porte del Don Bosco.