Occupano in tre uno stabile abbandonato: per uno scatta l’espulsione dall’Italia

Ieri (14 marzo) di buon mattino pattuglie della squadra volanti della questura di Pisa hanno proceduto al controllo in uno stabile abbandonato in via del Borghetto per la segnalazione, ricevuta dai residenti, della presenza di persone sospette.

Circondato l’edificio, all’interno i poliziotti hanno sorpreso tre persone, tutte straniere (uno di origine tunisina e due dell’Est Europa), tutte persone conosciute alle forze dell’ordine. Un rumeno è risultato inottemperante alla misura del divieto di dimora nel Comune di Pisa emesso dal tribunale di Pisa lo scorso 7 febbraio a seguito dell’arresto per il reato di furto: è stato accompagnato in questura dove è stata redatta la segnalazione a suo carico per la violazione dell’ordine dell’autorità giudiziaria.

Il tunisino invece è risultato irregolare sul territorio nazionale e con il nulla osta all’espulsione emesso dalla locale autorità giudiziaria in data 5 luglio. Anche lui è stato accompagnato in questura e messo a disposizione della sezione espulsioni dell’ufficio immigrazione, che dopo la redazione degli atti di rito ha reperito per lui un posto al centro di permanenza e di rimpatrio di Torino, dove nel pomeriggio è stato accompagnato da una pattuglia della questura. Nei prossimi giorni verrà definitivamente espulso e collocato su un aeromobile per Tunisi.