Nella mattinata di oggi (15 marzo) il questore di Pisa Gaetano Bonaccorso ha ricevuto 19 dipendenti della polizia di stato della provincia di Pisa, particolarmente distintisi in operazioni di servizio e che hanno denotato, nella occasione di variegati interventi sul territorio, elevata professionalità e spirito di servizio.

Il questore, dopo aver ringraziato i propri collaboratori dell’attaccamento al dovere dimostrato, ha consegnato loro formali compiacimenti, spronandoli a proseguire sulla strada della protezione e del servizio alla collettività, che rappresenta l’essenza dell’essere poliziotti.

I 19 poliziotti premiati appartengono a varie articolazioni della polizia di stato: si va dagli operatori della polizia scientifica particolarmente distintisi in una complessa indagine per omicidio ai poliziotti della squadra volanti, che hanno rintracciato persone scomparse o salvato un aspirante suicida che voleva gettarsi in Arno, a quelli impegnati nel difficile compito di far rispettare il divieto di assembramenti in centro storico durante il passato lockdown, ai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Volterra e della sezione polizia stradale di Pisa, che hanno contribuito a scongiurare un rave party identificando ed allontanando decine e decine di giovani.