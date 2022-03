Municipale alle Cerbaie, controllati 263 veicoli in un mese. Quasi la metà a Orentano

In un mese di monitoraggio (dal 7 febbraio all’8 marzo) la polizia municipale di Castelfranco di Sotto ha fatto controlli su 263 veicoli fermati. Tra questi sono stati 9 gli automobilisti sanzionati ed è scattato anche un ritiro di patente di guida.

I controlli a tappeto hanno riguardato anche le zone di Orentano più “sensibili”: via dei Nencini, località Le Forre e l’area di Corte Brogi a ridosso di via Tullio Cristiani, via Ponticelli. Durante questi controlli sono state fermati 115 veicoli e contestate cinque violazioni al Codice della Strada.

Il lavoro di monitoraggio è stato infatti intensificato nelle zone di Orentano dove da tempo vengono segnalati episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia municipale di Castelfranco di Sotto ha effettuato numerosi controlli stradali ponendo particolare attenzione a due specifiche aree della frazione castelfranchese soggette a traffici illeciti.

L’azione di monitoraggio nelle zone già note alle forze dell’ordine locali per il traffico di droga, poste anche all’attenzione delle forze dell’ordine, è stata intensificata in quest’ultimo periodo, spiega l’amministrazione comunale, “per dare un segnale di presenza delle forze di polizia sul luogo. I controlli possono essere una forma di deterrenza a questo tipo di fenomeni illeciti: tra le varie strategie d’intervento contro lo spaccio, infatti, oltre alla repressione dei reati, c’è anche quella di incrementare la presenza di agenti sul posto, in modo da fungere da prevenzione”.