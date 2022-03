Brutta notizia per la comunità fucecchiese. La scorsa notte, quella tra 16 e 17 marzo, è venuto a mancare Gisberto Morelli, in arte Gille, musicista ed “insuese” doc, una persona conosciuta, apprezzata e stimata in città, con una grande passione per la chitarra che ha sempre caratterizzato la sua vita.

A dare la triste notizia l’amico fraterno Vittorio Fanciullacci, con il quale ha condiviso la passione per la musica. “Ho appena appreso della scomparsa di un grande amico, Gisberto Morelli spiega Fanciullacci su “Quelli che ricordano Fucecchio” di cui è amministratore e il profilo è stato inondato di messaggi di saluti, ricordi e condoglianze di amici e conoscenti, perché a Fucecchio Gille lo conoscevano tutti.

Foto 2 di 2



Era nato in Sant’Andrea (oggi via Castruccio) e come tutti i fucecchiesi insuesi era cresciuto nella parte storica della città. Piazza Vittorio Veneto, il poggio Salamartano, via San Giovanni, borgo Valori, piazza dei Ferri (piazza Cavour), il Borghetto (via La Marmora) e via Doanteschi erano la cornice della vita dei giovani di allora nati nel periodo del primo conflitto mondiale e che hanno visto la loro città rinascere dalle macerie delle bombe e trasformarsi nei decenni successivi.

“La nostra comune passione – lo ricorda Vittorio Fanciullacci – ci spinse negli anni ’50 e ’60 a frequentare la scuola di musica, lui fanatico della chitarra, io della batteria. Questa grande passione lo spinse a formare un gruppo musicale con altri nostri amici d’infanzia tra cui lo Sgherri ed il Briganti per suonare nelle sale da ballo. Il primo gruppo furono gli Wat 69 e poi gli Sbirri e per noi ragazzi insuesi fu l’apoteosi. Li seguivamo ovunque andavano a suonare”.

Morelli viveva da tempo nella parte bassa di Fucecchio, in una traversa di viale Buozzi, aveva 81 anni e da circa un anno, raccontano gli amici, in paese lo si vedeva poco. La notizia della morte ha scosso tutti a Fucecchio, chi lo conosceva, ed anche chi lo ha sentito solo nominare, perché Gille era una quelle persone che per il paese dove sono nate e cresciute rappresentano delle pietre miliari sempre presenti nel cuore e nei ricordi degli amici. Gille è stato una di quelle persone che hanno caratterizzato un epoca e per questo resterà nel cuore di tanti fucecchiesi.