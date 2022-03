Incidente a Galleno, una donna in ospedale

Le sue condizioni non sono preoccupanti, ma è stata comunque ricoverata all’ospedale di Empoli per gli accertamenti e le cure del caso. Una donna di 69 anni è rimasta ferita nel pomeriggio di oggi 18 marzo in un incidente a Galleno, nel comune di Castelfranco di Sotto.

Il veicolo sul quale viaggiava, secondo una primissima ricostruzione e per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada in una curva via Ponticelli e si è fermato sottosopra. Tanto che, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco in supporto ai soccorritori inviati dal 112. Rilievi e viabilità affidati alla polizia municipale.