A febbraio 2022, gli agenti della Polizia municipale dell’Empolese Valdelsa hanno redatto 6 verbali in materia ambientale per abbandoni incontrollati dei rifiuti a Empoli, 3 nelle vie Piano all’Isola e Grassellino. Gli altri 3 sono stati emessi agli esercenti del mercato settimanale del giovedì che si svolge nella zona sportiva per non aver adempiuto agli obblighi di raccolta differenziata. La sanzione per questi sei verbali ammonta a 1.200 euro complessivi.

Gli ispettori ambientali di Alia, nello stesso mese, hanno effettuato altri 88 controlli e verifiche e 44 ispezioni sull’intero territorio comunale di Empoli. Prosegue così, con impegno e attenzione, l’attività dell’amministrazione comunale e di Alia Servizi Ambientali contro gli abbandoni dei rifiuti in città, dal centro storico alle zone più isolate.

Gli agenti della Municipale dell’Unione dei Comuni insieme agli Ispettori e all’ufficio ambiente di via Giuseppe del Papa sono impegnati in controlli, sopralluoghi da segnalazioni soprattutto dei cittadini, ripulitura delle aree, individuazione dei responsabili fino alla sanzione come ultima ratio per scoraggiare un fenomeno incivile purtroppo ben visibile sulle strade della città, che l’amministrazione vuole debellare e che non si esauriranno.