Muore carbonizzato nell’auto in fiamme finita fuori strada, tragedia nella notte alle Vedute

Dramma tra le 4,15 e le 4,30 del mattino di oggi (20 marzo) nei pressi di località Vedute a Fucecchio. Un 35enne è morto carbonizzato all’interno della sua auto, dopo essere finito fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli che hanno provveduto ad estinguere l’incendio rinvenendo poi all’interno della vettura, una Volkswagen turbo diesel, il corpo senza vita del conducente, G.H.F.O. le iniziali, di nazionalità cubana, residente a Prato.

Sul posto anche i carabinieri ed il personale medico della pubblica assistenza di Fucecchio.

Il dramma si è consumato lungo la Sp 61 – via di Poggio Adorno – nel comune di Fucecchio, in un tratto curvilineo poco più avanti della strada vicinale di Castel Ladroni in direzione di Vedute.

Il cittadino di nazionalità cubana stava rientrando a Prato, dove abita, dopo aver festeggiato il compleanno con alcuni amici e connazionali, era infatti nato il 18 marzo del 1987, quando per cause ancora in fase di accertamento la vettura è finita fuori strada, ha sbattuto contro un albero, e si è incendiata.

Un colpo di sonno, una distrazione, o forse addirittura un malore, potrebbero essere le ipotesi che potrebbero aver causato l’incidente. Dei rilievi ed accertamenti previsti per legge si stanno occupando i Carabinieri della locale stazione intervenuti sul posto.