Rave party nella notte fra Palaia e Montopoli, scattato lo sgombero

Rave party con circa 150 partecipanti fermato nella notte da carabinieri e polizia a Palaia. Una festa non autorizzata è stata organizzata nella notte in via Paialese, in località Candia, conosciuta anche come Bagni della Chiecinella al confine con il Comune di Montopoli.

Musica a palla e balli a partire dalle 2 del mattinio e fino alle 10 che hanno svegliato gli abitanti della zona che hanno dato l’allarme. Sul posto attorno alle 4 del mattino sono intervenuti i carabinieri di San Miniato. La questura nel frattempo allertata ha inviato sul posto un funzionario per la direzione del servizio di ordine pubblico e pattuglie del commissariato di Pontedera, della polizia stradale della Digos e della polizia scientifica, che hanno dato supporto ai colleghi dell’arma.

Sul posto circa 150 partecipanti. Grazie all’intervento dei carabinieri e della polizia e con il supporto anche della Guardia di finanza si è impedito a molti altri di raggiungere la zona chiudendo le vie di accesso. In mattinata gli organizzatori sono stati convinti a portare via le casse acustiche e allontanarsi.

Alcuni dei partecipanti sono stati identificati e fatti allontanare.

“Voglio davvero dare conto e merito – dice il sindaco di Palaia, Marco Gherardini – dell’operazione fatta e del grande coordinamento di forze messo subito in piedi, perfetto, che ha consentito uno spiegamento di forze adeguato ad evitare e scoraggiare subito l’evento”.