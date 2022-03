Vede la polizia e ingoia cocaina: 20enne piantonato in ospedale rischia la vita

Nel primo pomeriggio di ieri (19 marzo), una pattuglia della squadra volante di Pisa, mentre transitava sul cavalcavia di San Giusto in direzione Via Corridoni, ha notato un cittadino extracomunitario camminare nell’area ferroviaria lungo il binario 1 per poi vederlo scavalcare l’inferriata che separa il sedime ferroviario dalla pubblica via, con l’intento di scendere sul sottostante marciapiede pubblico.

I poliziotti sono subito scesi dall’ auto e lo hanno bloccato, mentre l’ uomo veniva tenuto fermo dagli agenti gli stessi hanno notato un movimento della glottide, come se avesse ingoiato qualcosa. Perquisito, è stato rinvenuto nella tasca anteriore destra un coltello a serramanico con lama acuminata, che veniva posto sotto sequestro. Successivamente, una volta condotto in questura, il giovane, preoccupato delle conseguenze fisiche ha riferito che mentre veniva fermato aveva ingerito, per evitare che gli fosse sequestrata, numerose dosi di cocaina. Pertanto i poliziotti hanno fatto giungere in questura un’ ambulanza, che ha prelevato l’uomo, che sotto scorta è stato trasportato al pronto soccorso per un periodo di osservazione.

Nel frattempo i poliziotti hanno avvisato il pubblico ministero di turno, avvisandolo di aver tratto in arresto il giovane, nel frattempo identificato per un cittadino tunisino 20enne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane è ancora piantonato dalla polizia in ospedale, in attesa della espulsione dello stupefacente. Se gli involucri dovessero per qualche ragione aprirsi, potrebbe rischiare la vita.

Stanotte poco prima di mezzanotte una volante è invece intervenuta in Via del Carmine per segnalazione di un’Audi che percorreva ad alta velocità Via Turati per poi terminare la corsa contro un auto in sosta in Via del Carmine e la persona che era alla guida darsi alla fuga direzione di Via K. Dei Sismondi. Giunti sul posto la persona che guidava l’auto non era reperibile, ma pochi minuti dopo è arrivato sul posto un cittadino senegalese, che gli operatori hanno poi accertato essere il proprietario dell’Audi, il quale ha spiegato che aveva lasciato l’auto posteggiata vicino all’Hotel la Pace con chiavi inserite nel quadro per salutare un amico che alloggiava in struttura e che aveva sentito la sua auto mettersi in moto e proseguire per Via Mascagni e perdere le tracce. L’auto veniva riconsegnata all’avente diritto e veniva informato dei diritti di legge anche il proprietario dell’altra auto posteggiata rimasta incidentata.