Incidente in conceria, operaio in ospedale

Non erano ancora le 18 di oggi 21 marzo quando è scattato l’allarme. Un uomo di 53 anni stava lavorando in una conceria di via San Tommaso a Santa Croce sull’Arno quando, per cause e con dinamica in corso di accertamento, si è ritrovato con una mano incastrata in un macchinario.

Immediati i soccorsi, prima dei colleghi e poi dei soccorritori della Misericordia di Santa Croce sull’Arno insieme all’automedica. L’uomo è stato stabilizzato e portato all’ospedale San Giuseppe di Empoli con un trauma da schiacciamento serio alla mano.

(notizia in aggiornamento)