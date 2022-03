Non vuole lasciare il centro della Croce Rossa: interviene la polizia

Diverbi, schiamazzi e interventi della polizia a Pisa.

Questa mattina (21 marzo), intorno alle 9,30, gli agenti della squadra volante sono intervenuti alla Croce Rossa di via della Faggiola per per un diverbio tra un addetto al centro e un ospite. Il residente non intendeva lasciare l’alloggio per il quale non aveva più titolo, costringendo il volontario della Croce Rossa a richiedere l’ intervento al 112, Sul posto i poliziotti hanno calmato il cittadino extracomunitario, identificato le parti e consentito all’ operatore della Croce Rossa di poter spiegare le regole della struttura e la motivazione del termine dell’ospitalità; al termine il cittadino straniero ha accettato di lasciare il centro senza ulteriori polemiche.

Poco dopo mezzanotte le volanti sono invece intervenute in Piazza delle Vettovaglie per la segnalazione di schiamazzi e musica. Sul posto era presente un cospicuo gruppo di giovani studenti Erasmus spagnoli in possesso di una cassa bluetooth. Alla presenza degli operatori il gruppo ha cessato la musica.