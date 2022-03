Scontro frontale a San Miniato, muore uomo di 64 anni

Una moto si è schiantata contro un furgone e l’impatto è stato fatale per un uomo di 64 anni, morto per un violento trauma cranico subito dopo lo scontro frontale.

Non era ancora l’una di oggi (22 marzo) quando sono scattati i soccorsi. L’incidente è successo in viale Marconi a San Miniato Basso e per soccorrere i feriti, è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso.

La vittima ha riportato anche molti altri traumi.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale.

(Notizia in aggiornamento)