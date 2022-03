Con la droga a Orentano, foglio di via per un 50enne

Residente in provincia di Lucca, durante un controllo su strada a Orentano è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, acquistata poco prima nei boschi delle Cerbaie.

Per questo, la questura di Pisa ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Castelfranco di Sotto nei confronti del 50enne. Il provvedimento sarà valido per i prossimi due anni.