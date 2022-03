Tre minori non accompagnati si presentano in questura a Pisa: portati in un centro di accoglienza

Nella mattinata di ieri (22 marzo ) si sono presentati al corpo di guardia della questura di Pisa tre minori stranieri non accompagnati di nazionalità egiziana, tra i 16 e i 17 anni. Gli stessi in possesso di passaporto ordinario rilasciato dalle autorità egiziane risultavano già essere stati identificati a Crotone circa 2 settimane fa per ingresso irregolare nell’unione europea. I tre, in buone condizioni di salute, sono stati ascoltati dagli interpreti arabi e dopo gli accertamenti di rito, due di loro come impone la normativa sull’ accoglienza dei minori sono stati affidati agli appositi centri di accoglienza per minori gestiti dai servizi sociali, mentre il terzo è stato accompagnato a scopo precauzionale presso una struttura sanitaria. A conclusione dell’ intervento, è stata trasmessa al tribunale per i Minorenni apposita segnalazione, per consentire all’autorità giudiziaria lo svolgimento delle proprie funzioni in tema di protezione e di affido.

La divisione polizia amministrativa e di sicurezza della questura ha segnalato alla procura della Repubblica un cittadino calcesano, per detenzione abusiva di armi e munizioni. Nella sua disponibilità, a seguito di controllo da parte dei polizotti, oltre alle armi regolarmente denunciate sono state trovate 300 cartucce non denunciate, superando il limite consentito che è di 200 cartucce. Pertanto i polizotti, al termine del controllo, visto l’ abuso della autorizzazione di polizia riscontrato, hanno provveduto al ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni, sia delle 300 cartucce in esubero illegalmente detenute che delle altre 200 nonché di tutte le armi, benchè regolarmente detenute, informando la prefettura affinchè valuti l’ eventuale di divieto di detenzione armi.

I poliziotti anche emesso un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Pisa per un anno nei confronti di un 18enne aretino, poiché resosi responsabile dei reati di invasione di terreni e molestia disturbo alle persone in occasione del tentato rave party a Calambrone dei mesi scorsi