Trenitalia e Fs nel mirino degli hacker: vendita dei biglietti in tilt

Attacco hacker ai sistemi online di Trenitalia e delle Ferrovie dello Stato

“Da questa mattina sulla rete informatica aziendale sono stati rilevati elementi che potrebbero ricondurre a fenomeni legati a un’infezione da cryptolocker”, ha fatto sapere Trenitalia.

Il cryptolocker è un trojan: un malware è in grado di infettare i sistemi e che cripta i dati della vittima, richiedendo un pagamento per la decriptazione

“Buongiorno, causa problemi di sicurezza della rete aziendale, si prega di spegnere i computer anche se presenti in modalità smart working. Grazie”, il messaggio apparso questa mattina sui computer dei dipendenti di Trenitalia e Fs

La vendita di biglietti alle biglietterie e ai self service è bloccata. L’unico modo per acquistare il biglietto per poter salire sui treni è online. Fs ha raccomandato ai propri passeggeri a bordo treno di recarsi dal capotreno al fine di acquistare il titolo di viaggio desiderato, qualora non avessero possibilità di comprarlo online. I biglietti non saranno soggetti a sovrapprezzo.