Fucecchio, incidente tra auto e bici in via Fiorentina: ferito il ciclista

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi (24 marzo) a Fucecchio tra una autovettura condotta da una 45enne di origini asiatiche e un ciclista 38enne di origine magrebina entrambi residenti nel comprensorio del Cuoio.

Erano circa le 14 quando i due veicoli si sono scontrati su via provinciale Fiorentina, la strada che collega Fucecchio con Santa Croce, all’incrocio con via Padre Vincenzo Checchi. Ad avere la peggio è stato il ciclista che prontamente soccorso è strato trasportato in codice giallo in ambulanza inviata dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale dell’Unione dei Comuni alla quale spetterà di cercare di ricostruire la dinamica ed accertare le eventuali responsabilità. Considerato che l’incidente si è verificato all’altezza di un intersezione è presumibile che uno dei

due veicoli non abbia rispettato le norme inerenti la precedenza.