Aggredisce il vigilante del supermercato e lo minaccia con il coltello, arrestato rapinatore

Ha aggredito l’addetto alla sicurezza del supermercato Pam di via Pascoli a Pisa dopo aver tentato di rubare una bottiglia di birra e delle fragole.

E’ accaduto stamani (26 marzo) attorno alle 10,50. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il vigilante ha notato il ladro alle casse con un bottiglia di birra e delle fragole; accortosi di essere stato 0sservato dall‘addetto alla sicurezza, il malvivente ha lasciato la merce dandosi alla fuga, e credendo di non essere più seguito si è appropriato di uno zaino lasciato incustodito da un cliente.

L’addetto alla vigilanza gli ha intimato di fermarsi e lasciare lo zaino ma a quel punto c’è stata una colluttazione con la guardia giurata che sarebbe stato poi minacciato di morte con un coltello multiuso. I poliziotti accorsi sul posto sono riusciti a rintracciare e bloccare il presunto aggressore, un 55enne di Pisa noto agli agenti. L’uomo è stato tratto in arresto per rapina impropria e minacce aggravate. A seguito di rito per direttissima tenutosi nella mattinata odierna, l’ arresto veniva convalidato ed il reo veniva sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Pisa con divieto di allontanamento dalla propria abitazione in orario serale e notturno.