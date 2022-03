Percepivano il reddito di cittadinanza senza averne titolo: 11 denunciati a San Miniato

Undici persone denunciate per aver percepito, indebitamente, il reddito di cittadinanza.

E’ questo il risultato dei controlli che a San Miniato hanno svolto i militari della locale Compagnia carabinieri, in collaborazione con il nucleo ispettorato del lavoro di Pisa.

In tutto sono state segnalate 11 persone di diverse nazionalità, per violazione della normativa in materia di reddito di cittadinanza.

Più nel dettaglio, i carabinieri hanno contestato loro di aver, a vario titolo, posto in essere diversificate condotte finalizzate alla percezione del reddito di cittadinanza, alcuni dichiarando falsamente di trovarsi in Italia da più di 10 anni, altri omettendo di comunicare entro il termine di 30 giorni la variazione reddituale, altri ancora omettendo di comunicare la percezione di reddito da parte di familiari conviventi.

La somma complessiva percepita indebitamente dai predetti si aggira intorno a 96.000 euro.