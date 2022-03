Notte di sangue a Scandicci: 50enne accoltellato al torace e a una gamba

Notte di sangue a Scandicci, dove intorno alle 2 un 50enne, italiano, è stato accoltellato in piazza Piave.

L’uomo è stato colpito al torace e ad una gamba, e portato in stato di incoscienza all’ospedale San Giovanni di Dio dove è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Scandicci, guidata dal tenente colonnello Gianfranco Cannarile che, con il Nucleo investigativo di Firenze, stanno cercando di ricostruire con esattezza le dinamiche di quanto accaduto, risalire all’identità dell’accoltellatore, al momento ignoto, essendo riuscito a dileguarsi senza lasciare traccia.

La vittima dell’accoltellamento ancora non è stata sentita, visto il quadro clinico. La priorità, come spiegato dal colonello Cannarile, è stata quella di soccorrere il 50enne. Sono quindi ancora da accertare i motivi dell’aggressione.