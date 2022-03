Butta i rifiuti di casa in un cestino in pieno centro a Empoli: scatta la sanzione

E’ stata scoperta, questa mattina (28 marz0) alle 7.25, durante i controlli quotidiani in materia di rifiuti effettuati dagli agenti della Municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa comando territoriale di Empoli, una persona che stava abbandonando rifiuti domestici, riposti in un sacco azzurro, nel cestino urbano di Via Ridolfi all’uscita da Piazza del Popolo, nel centro storico cittadino.

I due agenti della Municipale in borghese hanno fermato la persona, colta in flagranza.

È così scattata la sanzione ai sensi dell’articolo 44 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

L’appostamento è avvenuto a seguito di segnalazioni pervenute al comando da parte di alcuni cittadini accortisi del comportamento scorretto e incivile di questa persona che gettava la propria spazzatura nei cestini o la abbandonava agli angoli delle strade.

L’assessore Massimo Marconcini, ha commentato: “Mi fa piacere che questo aumento delle strategie di controllo determino situazioni che spero alla lunga portino a un miglioramento della situazione. I cittadini di Empoli devono capire che ci sono regole da rispettare in materia di conferimento di rifiuti e che chi non lo fa sarà sempre più colpito, perché stiamo mettendo in campo maggiori controlli e più attenzione».