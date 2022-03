Cadavere in un container nella cartiera: mistero a Empoli

Macabra scoperta questa mattina (28 marzo) in un’azienda cartiera di Empoli, in via Molin Nuovo.

Intorno alle 10,30 un addetto con mansioni di smistamento della carta della raccolta differenziata, nello svuotare con una gru con braccio meccanico dotato di pinza un container, ha rinvenuto il cadavere di un giovane extracomunitario non ancora identificato.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Empoli e i colleghi nel Nucleo investigativo di Firenze.

Un mistero ancora da dipanare. Chi è l’uomo, e come è finito nel container? E’ stato ucciso e lasciato li? Le indagini da parte dei militari sono appena iniziate per dare risposta ai tanti interrogativi.