“Oggi è un giorno tristissim”. Così l’azienda per la quale lavorava, annuncia la morte di Stefano Ciarpaglini, 55 anni, molto conosciuto in tutto il comprensorio del Cuoio come persona che ha lasciato un buon ricordo di sé in ogni parte del mondo.

Da oltre 30 anni tecnico dell’azienda di San Romano di Montopoli Valdarno specializzata nella produzione di macchinari per le concerie, infatti, per lavoro viaggiava molto. E molto altro avrebbe viaggiato ancora. Di lui resta l’affetto che già in queste ore tutti quanti lo hanno conosciuto gli stanno dimostrando.