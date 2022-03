Tenta di rapinare il minimarket con un coltello: daspo per un 41enne

Gli uomini della questura di Pisa hanno notificato un daspo urbano ad un 41enne della Tunisia, responsabile di tentata rapina in un mini market in piazza delle Vettovaglie. L’umo, dopo aver preso una bottiglia dallo scaffale si era rifiutato di pagare e aveva estratto un coltello da macellaio scagliando poi la bottiglia contro la vetrina del negozio.

Due i fogli di via, uno per due anni e l’altro per tre, nei confronti di un 39enne di Livorno e nei confronti di un 30enne del Mugello per aver partecipato al rave party di Calambrone.

Per un 31enne di Cascina, invece, è scattato l’avviso orale: l’uomo aveva collezionato una serie di denunce per truffa, resistenza a pubblico ufficiale e violazione della misura di divieto di ritorno a Pisa.