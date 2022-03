Cadavere nel container: la procura di Firenze dispone l’autopsia

Mentre proseguono le indagini sul caso dell’uomo trovato morto in un container da un addetto allo smistamento che stava operando con una gru in un’azienda cartaria ad Empoli, la procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, al momento senza indagati.

Il pm Antonino Nastasi ha disposto l’autopsia che verrà eseguita a Careggi.

Ancora non identificato del tutto, il nome della vittima sarebbe Mohamed, dell’età tra i 20 e i 27 anni e originario della Somalia, con numerosi alias, fermato più volte dalle forze dell’ordine, anche la notte precedente al ritrovamento del cadavere, e senza permesso di soggiorno.

Al vaglio dei carabinieri di Empoli e di Firenze anche il tragitto del camion di Alia che ha scaricato la carta nel container.

Tra le ipotesi quella di un incidente: il giovane potrebbe aver trovato riparo in un cassonetto, e poi si sarebbe addormentato, fino a finire nel camion e poi nel container della carta.