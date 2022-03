Cade mentre fa la spesa, Unicoop le dovrà dare 25mila euro

Cade e si rompe un braccio mentre sta facendo la spesa. Ora Unicoop è stata condannata a risarcire la donna con circa 25mila euro più 5mila euro di spese legali. Questa la sentenza del giudice del tribunale di Pisa che ha accolto il ricorso di una signora che 7 anni fa, dopo una rovinosa caduta all’interno di uno dei supermercati della Unicoop Firenze, nel Pisano, si era rotta un braccio e riportato altre lesioni.

Per i giudici, che hanno pubblicato la sentenza e le relative motivazioni proprio nei giorni scorsi, dopo aver acquisiti agli atti del procedimento alcune testimonianze e i disposto una perizia medica, la responsabilità dell’incidente è della nota catena di supermercati perché la donna sarebbe scivolata per via del fatto che il pavimento era bagnato, a seguito di pulizie interne, senza segnalazione per l’utenza.

Si legge infatti in sentenza molto chiaramente: “Alcun dubbio sussiste sull’inquadramento del fatto di causa in termini di responsabilità per cosa in custodia, rientrando senz’altro la superficie sulla quale l’attrice è caduta nell’ambito delle opere sulle quali la Unicoop Firenze, titolare di una signoria di fatto qualificata sul bene, è tenuta ad esercitare una custodia, volta a prevenire eventi pregiudizievoli per i terzi”.

Per i giudici inoltre la società non avrebbe provato l’esistenza di cartelli che indicavano la presenza di acqua sul pavimento in quel momento, dopo il passaggio della macchina lavapavimenti, ritenendo quindi non fortuito ed evitabile l’incidente occorso alla donna. Prosegue la sentenza: “Si evidenzia, innanzitutto, che si tratta di area aperta al pubblico, soggetta al transito intenso di persone di ogni età e condizione, rispetto alla quale è esigibile, in capo al custode, un elevato standard di vigilanza. Inoltre, la natura trasparente dell’acqua, sparsa su pavimentazione integra e cromaticamente omogenea, la rende, fatto notorio, di difficile individuazione. Infine, non è stata data dimostrazione della presenza di cartelli volti a segnalare il pericolo di pavimentazione viscida o bagnata, elemento che avrebbe consentito di pretendere l’innalzamento della soglia di attenzione da parte dell’utente. Ne deriva l’accertamento della piena responsabilità aquiliana della Unicoop Firenze S.c. ex art. 2051 c.c., per i danni subiti dalla donna in occasione del descritto evento”. Da queste motivazioni la condanna al risarcimento per danni non patrimoniali alla signora più le spese processuali.