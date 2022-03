Giovane pisano trovato ubriaco alla stazione di Siena: denunciato e allontanato dalla Polfer

Ha rifiutato di farsi identificare mantenendo un atteggiamento di sfida e minaccioso, alterato dall’alcool. Per questo, un 28enne italiano, residente in provincia di Pisa, è stato denunciato dalla polizia di Stato.



Gli agenti della Polfer di Siena, durante i normali controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, alla stazione, sono intervenuti per identificare dei giovani che stavano infastidendo i viaggiatori in attesa del treno.



Alla richiesta dei documenti uno di loro, in evidente stato di ubriachezza, si è rifiutato di fornire un documento manifestando un atteggiamento ostile ed aggressivo nei confronti dei poliziotti.



Grazie alla fermezza degli agenti, il giovane, seppur palesemente ubriaco, dopo un po’ li ha seguiti in ufficio, dove hanno potuto procedere all’identificazione e agli accertamenti del caso.



A seguito dei riscontri il 28enne è stato denunciato per il rifiuto di fornire le generalità e resistenza a pubblico ufficiale, nonché sanzionato per ubriachezza manifesta.

Nei suoi confronti è stato anche emesso l’ordine di allontanamento dalla stazione di Siena secondo quanto previsto dalla legge.