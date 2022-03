Calci e pugni per una lite di condominio: denunciato un 30enne

La squadra volanti della questura di Pisa ha denunciato ieri 30 marzo un 30enne di origine senegalese, per il reato di lesioni personali.

L’uomo ha avuto una lite con una famiglia residente nello stesso condominio di zona Cisanello, in particolare è stato richiamato a tenere un comportamento più consono visti i continui schiamazzi provenienti dal suo appartamento. La lite è passata alle vie di fatto l’uomo, spalleggiato da almeno un connazionale in via di identificazione, avrebbe colpito con calci e pugni il denunciante, un cittadino di origine tunisina, prendendosela addirittura con l’anziana madre accorsa per proteggerlo.

Entrambi dopo l’intervento delle pattuglie della polizia si sono recati al pronto soccorso e sono stait dimessi con prognosi di tre per contusioni multiple. Quindi si sono recati in Questura per sporgere denuncia