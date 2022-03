Covid, le nuove regole: isolamento solo per i positivi

Covid, oggi (31 marzo), finisce lo stato di emergenza e il ministero della Salute ha emanato una circolare ad hoc con le nuove regole.

La quarantena preventiva, a prescindere dalla vaccinazione, per chi ha avuto un contatto stretto con un positivo al virus, viene eliminata, mentre per tutti è prevista l’autosorveglianza con l‘obbligo di indossare la mascherina anti Covid Ffp2 al chiuso, o nel caso, all’aperto, di assembramenti.

Se durante il periodo di osservazione si manifestano dei sintomi riconducibili al Coronavirus, spiega la circolare ministeriali, “è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare”. Se il tampone risulta negativo e permangono i sintomi si dovrà fare un altro tampone al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Per gli operatori sanitari, in caso di contatto stretto, obbligo di autosorveglianza e test antigenico o molecolare quotidiano fino al quinto giorno dall’ultimo contatto.

Per l’isolamento dei positivi, invece, nulla cambia: sarà di 7 giorni per le persone positive che hanno fatto la terza dose o hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni. L’isolamento può essere interrotto dopo una settimana con un tampone molecolare o antigenico che risulti negativo, a patto che si sia asintomatici per almeno gli ultimi 3 giorni prima del test. Chi, invece, non ha fatto il vaccino o ha completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni, senza aver fatto la terza dose, l’isolamento sarà di 10 giorni.