Il provvedimento

Danneggia un locale e oppone resistenza alla polizia, 20enne empolese non potrà tornare a Pontedera

Per il giovane è scattato il foglio di via obbligatorio per un anno

Più informazioni su Pontedera









Dopo aver danneggiato la saracinesca di un esercizio pubblico a Pontedera ha opposto resistenza alle forze di polizia intervenute. Per questo, nei confronti del 20enne empolese sono scattati il foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno nel comune di Pontedera per 1 anno. Sostieni l’informazione gratuita con una donazione