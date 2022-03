Infortunio in un’azienda di Santa Croce sull’Arno

Quando i medici della medicina del lavoro sono arrivati, l’operaio, 53 anni, era già stato portato all’ospedale San Giuseppe di Empoli. L’uomo si è infortunato, per fortuna in modo non grave, nel primo pomeriggio di oggi 31 marzo in un’azienda di lavorazione meccanica conto terzi.

Quando è avvenuto l’incidente, l’uomo stava lavorando a una macchina per la messa a vento delle pelli dell’azienda di Santa Croce sull’Arno ed è subito stato soccorso.