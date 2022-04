La Fondazione Stella Maris piange Bonaccorsi

Fondazione Stella Maris in lutto per la scomparsa di Luigino Bonaccorsi, notissimo commercialista pisano e per oltre 15 anni revisore dei conti dell’ente, un incarico che ha svolto sempre con grande impegno.

Titolare dell’omonimo studio commercialista associato Bonaccorsi Mariotti, Bonaccorsi è stato uno stimato professionista scrupoloso nel lavoro e di elevata competenza. Revisore di molte realtà benefiche e del no profit del territorio è stato, tra l’altro, nella deputazione della Fondazione Pisa.

Fondazione Stella Maris Irccs si unisce alla famiglia e porge le sue condoglianze al figlio Andrea Bonaccorsi, attuale consigliere del consiglio di amministrazione della Fondazione Stella Maris.

“Sono certo che persone dal grande cuore come lui sono rinate al cielo e da lassù, come diceva Sant’Agostino, continueranno ad amarci e ad aiutarci – scrive l’avvocato Giuliano Maffei, presidente della Fondazione Stella Maris a nome del CdA, delle direzioni, dei dipendenti e dei collaboratori di Stella Maris -, perché l’amore non ha frontiere di spazio e di tempo, ma viaggia in tutto l’Universo in ogni istante. A Luigino giunga la nostra preghiera ed il nostro abbraccio perché è stato un dono averlo avuto con noi. A te carissimo Andrea e ai tuoi familiari invio le più sentite condoglianze”.