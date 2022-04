Sfreccia davanti alla polizia che lo insegue, lascia la droga nell’auto di servizio

L’auto arrivava da via Aurelia a gran velocità. Per questo gli agenti di polizia della pattuglia della squadra volante di Pisa hanno deciso di fermarla per un controllo. Il conducente, però, ha accelerato cercando di dileguarsi. Erano circa le 22,30 di ieri 31 marzo quando è scattato l’inseguimento, terminato in una strada sterrata in zona Cep, quando il conducente ha fermato l’auto per proseguire la fuga a piedi.

Dopo pochi metri, però, è stato raggiunto dagli agenti, ha cercato di divincolarsi anche cercando di sferrare un pugno all’operatore, ma è stato messo a terra e ammanettato. Una volta in questura, è stato identificato: il 35enne è regolare sul territorio nazionalema già noto. Nell’abitacolo posteriore dell’autovettura di servizio sono stati rinvenuti 2 involucri in cellophane contenente sostanza di colore marrone di tipo hashish, involucri che l’uomo aveva tentato di occultare durante l’accompagnamento.

Sottoposto a perquisizione personale, sono stati trovati 225 euro di cui l’uomo non sapeva indicare la provenienza. Anche la sua auto è stata controllata: all’interno del bracciolo posto tra i sedili anteriori c’erano 4 frammenti di sostanza solida di colore marrone e nel vano bagagli un rotolo di cellophane utilizzato per il confezionamento. La sostanza rivenuta sottoposta ad accertamenti di laboratorio è risultata essere hashish, per un peso complessivo di 11 grammi. L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

A suo carico sono state inoltre elevate delle sanzioni amministrative ai sensi del Codice della strada in quanto sprovvisto di qualsiasi titolo alla guida e conduceva un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, l’auto intestata ad un cittadino di nazionalità rumena residente a Santa Croce sull’Arno è stata sottoposta a sequestro amministrativo e fermo amministrativo e affidata al soccorso stradale.