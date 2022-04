Gli nega una bottiglia di vino perché già ubriaco: scoppia la lite nel parcheggio

Lite nel parcheggio di un locale di San Giuliano Terme nel cuore della notte.

Sul posto, intorno alle 1,50 della notte, sono arrivati i poliziotti che hanno identificato le parti, in lite per futili motivi, in quanto l’uomo pretendeva dalla donna l’acquisto di una bottiglia di vino, che lei negava in quanto già palesemente ubriaco.

Dalla discussione è scaturito qualche spintone. Entrambi erano tranquilli e hanno riferito di essere solo dei conoscenti frequentatori del locale. Le parti, che non hanno avuto necessità dell’intervento medico, sono state rese edotte dei propri diritti.