Scritte con la vernice offensive nei confronti del presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi, del governo italiano e del popolo italiano sono comparse questa mattina (2 aprile) sul muro del cimitero comunale a Capraia Fiorentina.

Il riferimento è alle disposizioni governative, in particolare, pare di capire, quelle riguardanti l’obbligo vaccinale. Oltre ad una svastica rovesciata è stato scritto anche il numero 666 che nel cristianesimo indica Satana.

Foto 3 di 3





Ad accorgersi, fra gli altri, delle scritte è stata una signora che abita nella parte alta del paese. “Mi sono accorta del fatto questa mattina alle 9,20 andando al lavoro – dice – e sono rimasta scioccata. Ieri sera come faccio sempre sono passata da lì con il cane come faccio sempre dopo le 21 e le scritte non c’erano. Non ho incontrato nei paraggi nessuna persona che possa avermi insospettito”.

Gli autori del gesto hanno agito quindi nelle ore notturne, probabilmente anche indisturbate in quanto quella strada, via Don Bianconi, è poco frequentata, utilizzata solo dalla famiglie che abitano nella parte alta del paese.

Ora spetterà agli operai del Comune di Capraia e Limite cancellare le scritte, ed ai carabinieri della locale stazione effettuare le indagini di rito.