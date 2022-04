Ubriaco vaga in mezzo alla strada: salvato dall’intervento delle volanti

Ubriaco vaga in mezzo alla strada mettendo a rischio se stesso e gli altri.

Intervento delle volanti della polizia ieri (2 aprile) alle 20,15 in via Emilia all’incrocio con via Meucci a Pisa, dove veniva segnalato dai residenti un soggetto che occupava il centro della carreggiata ostacolando la circolazione. Si trattava di un 48enne, residente poco distante, che proferiva frasi sconnesse a causa di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcolici.

L’uomo è stato messo in sicurezza, per tutelare la sua e la altrui incolumità, facendolo spostare a bordo strada e protetto dalla autovettura di servizio. Poi, a seguito di richiesta al 118 fatta dai poliziotti, è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.