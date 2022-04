Controlli della polizia ieri sera (2 aprile) a Pisa. Sia contro lo spaccio di droga che contro la vendita di alcolici, oltre che per la repressione di reati di microcriminalità e la presenza di persone irregolari sul territorio.

Durante il servizio, assieme ad altre forze di polizia, sono state identificate 30 persone ed è stato controllato un veicolo con persone sospette a bordo.

Foto 2 di 2



Nel corso della sera e della notte, la squadra di polizia amministrativa della questura della città della torre ha svolto controlli di specifica competenza che hanno portato ad elevare 5 sanzioni amministrative a esercenti di attività commerciali per mancato utilizzo della mascherina di protezione dal Covid, 1 sanzione amministrativa al gestore di un minimarket per vendita di bevande alcoliche fuori l’orario consentito, il sequestro amministrativo di 3 biciclette utilizzate da ignoti per la vendita di alcolici in Piazza dei Cavalieri ed il successivo sequestro di ben 250 bottiglie di alcolici e superalcolici.

E’ stato inoltre fermato un venditore abusivo al quale è stata contestata la sanzione amministrativa. In totale sono state elevate 7 sanzioni amministrative per un valore complessivo di 13.600 euro e controllati n 20 locali pubblici.